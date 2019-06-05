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Хавбек сборной Португалии: Остальные три сборные тоже очень сильны

Хавбек сборной Португалии: Остальные три сборные тоже очень сильны
15:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Игрок сборной Португалии Бернарду Силва накануне 1/2 Лиги Наций рассказал о конкуренции в команде.

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций УЕФА, в котором его команда сразится со Швейцарией.

«В нашей команде место в «основе» не гарантировано никому. Вызвано 23 футболиста, каждый может внести большой вклад в общее дело. Именно поэтому все мы и здесь - чтобы сборная Португалии выиграла Лигу наций.

О фаворитах я говорить не люблю. Уровень соперников по финальной стадии очень высок, и путь сюда был непростым для всех. Все хотят выиграть, но мы выступаем дома, и обязаны сделать это для своих болельщиков. Однако назвать фаворита невозможно, поскольку остальные три сборные тоже очень сильны», - сказал Силва.

Португалия - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций

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Сборная Португалии, УЕФА, Сборная Швейцарии, Лига Наций, Бернарду Силва.
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