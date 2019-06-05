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Мундиаль 2026 года расширят до 48 команд

Мундиаль 2026 года расширят до 48 команд
17:48 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Председатель ФФУ и Комитета УЕФА Андрей Павелко заявил о планах ФИФА расширить Чемпионат мира 2026 года.

В 2026 году принять участие в мундиале сможет значительно большее количество команд.

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Об этом сообщил Андрей Павелко в своем Facebook. На парижском конгрессе федерации приняли решение об увеличении количества участников чемпионата мира с 32-х до 48-и команд. Глава украинского футбола одобрил такие реформы и пожелал сборной Украины обязательно пробиться на мировое первенство. Ранее Андрей Павелко стал председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Павелко выразил соболезнования в связи с утратой экс-президента УЕФА

Турнир по обновленным форматом принимать сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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Все по теме:

Чемпионат мира, ФИФА, Андрей Павелко, Мундиаль, ЧМ-2026, Джовани Инфантино.
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