ПФК Сумы остались без футболистов

Новости спорта: ПФК Сумы объявили об уходе из команды всех игроков, руководство благодарит их за сотрудничество.

ПФК Сумы покинули все футболисты, гласит заявление на странице клуба в Instagram.

Клуб поблагодарил всех ушедших игроков за вторую часть прошлого сезона.

Свой, возможно, последний поединок в клубной истории команда Олега Луткова провела 2 июня, когда уступила Черкащина-Академии (1:3) во втором стыковом матче за право играть в Первой лиге в следующем сезоне.

Напомним, что 17 апреля КДК ФФУ лишил ПФК Сумы профессионального статуса — все из-за участия клуба в договорных матчах. Через несколько дней ПФК Сумы подали апелляцию.

Прошлый розыгрыш Первой лиги ПФК Сумы завершили на 14-й позиции — за 28 туров команда Олега Луткова набрала всего 16 очков.