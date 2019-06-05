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ПФК Сумы остались без футболистов

ПФК Сумы остались без футболистов
18:09 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Facebook

Новости спорта: ПФК Сумы объявили об уходе из команды всех игроков, руководство благодарит их за сотрудничество.

ПФК Сумы покинули все футболисты, гласит заявление на странице клуба в Instagram.

Клуб поблагодарил всех ушедших игроков за вторую часть прошлого сезона.

Свой, возможно, последний поединок в клубной истории команда Олега Луткова провела 2 июня, когда уступила Черкащина-Академии (1:3) во втором стыковом матче за право играть в Первой лиге в следующем сезоне.

Черкащина-Академия разгромила Сумы в матче плей-офф за выход в Первую лигу

Напомним, что 17 апреля КДК ФФУ лишил ПФК Сумы профессионального статуса — все из-за участия клуба в договорных матчах. Через несколько дней ПФК Сумы подали апелляцию.

Прошлый розыгрыш Первой лиги ПФК Сумы завершили на 14-й позиции — за 28 туров команда Олега Луткова набрала всего 16 очков.

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Первая лига, КДК ФФУ, ПФК Сумы.
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