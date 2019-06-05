Фонсека об украинском футболе: Люди сидят и ждут, что все случится само собой

Новости спорта: Наставник донецкого клуба Пауло Фонсека рассказал о проблематике украинского футбола.

Главный тренер «Шахтера» Пауло Фонсека поделился своим мнением по поводу проблем в украинском футболе, в том числе на детско-юношеском уровне:

«Почему Украина не формирует хороших игроков? Есть же много молодых ребят, которые отлично играют в футбол. Думаю, следует начинать с самого начала. Нужно изменить менталитет тренировок, менталитет матчей. Полностью все поменять.

Поверьте мне, никто не сможет хорошо оценивать игрока, если большую часть времени ребята будут только защищаться, играть без мяча. А так происходит в большинстве матчей. Футболисты не играют, а принимают участие в матче.

Я иностранец. Сейчас нахожусь в чужой стране, но мне здесь нравится. Мне нравится здешний футбол. Думаю, у Украины действительно есть огромный потенциал, чтобы изменить футбол к лучшему в будущем.

Но если тот, кто руководит футболом в Украине, будет дальше сидеть на диване и ждать, что все произойдет само собой – ничего не поменяется. За 3 года, что я здесь, все именно так и происходит. Люди сидят и ждут, что все случится само собой. Но ничего не меняется. А эти люди встают с диванов, только когда трофеи вручают».