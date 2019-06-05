Сборные Португалии и Швейцарии объявили составы на 1/2 Лиги Наций

Новости спорта: Команды Португалии и Швейцарии объявили стартовые составы на полуфинал Лиги Наций.

Победитель данного противостояния получит возможность представить свою строну в первом в истории финале Лиги наций. Отдельного внимания стоит появление в стартовом составе "европейских селесао" юного игрока лиссабонской Бенфики Жоау Фелиша, который составит пару в нападении вместе с Криштиану Роналду. В этой связке более 200 миллионов евро!

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Б. Фернандеш, Карвальо, Невеш, Б. Силва — Роналду, Фелиш.

Запасные: Са, Бету, Канселу, Фонте, Моутиньо, Соуза, Жота, Р. Силва, Гедеш, Руй, Пицци.

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Закария — Шакири, Фрелер, Цубер — Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлен, Мубанж, Эльведи, Ланг, Окафор, Штеффен, Бенито, Айети, Дрмич, Э. Фернандеш.