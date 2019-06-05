Скачать
Четверг, 06.06.2019
Сборная Украины обыграла Израиль и выиграла турнир Лобановского
Сборная Украины обыграла Израиль и выиграла турнир Лобановского
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций

Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций
23:50 Ср, 5 Июнь 2019 Телеграф

Новости спорта: В Порту завершился первый полуфинальный матч Лиги Наций между сборными Португалии и Швейцарии.

В достаточно напряженном мачте в среду, 5 июня, на стадионе Порту Эштадиу ду Драгау сборная Португалии добывает путевку в финал Лиги Наций.

Подопечным Фернандо Сантоша удалось сдержать атакующие амбиции сборной Швейцарии тремя голами лидера команды Криштиану Роналду. Португалец открыл счет в матче после сомнительного штрафного, а сборная Швейцарии голом Родригеса после такого же сомнительного пенальти сравняла счет. 

События в матче разворачивались в сторону дополнительного времени, однако фантастический дубль Роналду за 2 минуты в концовке матча оставил сборную Швейцарию за бортом турнира Лига Наций.

Португалия - Швейцария (3:1)

(Роналду, 25, Родригес, 57 (П), Роналду, 88, Роналду, 90)

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе (63, Фонте), Геррейру — Б. Фернандеш (91, Моутинью) , Карвальо, Невеш, Б. Силва — Роналду, Фелиш (70, Гедеш).

Запасные: Са, Бету, Канселу, Фонте, Моутиньо, Соуза, Жота, Р. Силва, Гедеш, Руй, Пицци.

Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Закария (71, Фернандеш) — Шакири, Фрелер (89, Дрмич), Цубер (83, Штеффен) — Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлен, Мубанж, Эльведи, Ланг, Окафор, Штеффен, Бенито, Айети, Дрмич, Э. Фернандеш.

Предупреждения: Джака, Шер, Шакири

В четверт во втором полуфинале Лиги Наций сыграют сборные Нидерландов и Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Сборная Швейцарии, Лига Наций.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
02 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
03 Фонсека об украинском футболе: Люди сидят и ждут, что все случится само собой
04 Официально. Буффон по-джентльменски покинул ПСЖ
05 Сборная Украины обыграла Израиль и выиграла турнир Лобановского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь