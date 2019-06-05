Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций

Новости спорта: В Порту завершился первый полуфинальный матч Лиги Наций между сборными Португалии и Швейцарии.

В достаточно напряженном мачте в среду, 5 июня, на стадионе Порту Эштадиу ду Драгау сборная Португалии добывает путевку в финал Лиги Наций.

Подопечным Фернандо Сантоша удалось сдержать атакующие амбиции сборной Швейцарии тремя голами лидера команды Криштиану Роналду. Португалец открыл счет в матче после сомнительного штрафного, а сборная Швейцарии голом Родригеса после такого же сомнительного пенальти сравняла счет.

События в матче разворачивались в сторону дополнительного времени, однако фантастический дубль Роналду за 2 минуты в концовке матча оставил сборную Швейцарию за бортом турнира Лига Наций.

Португалия - Швейцария (3:1)

(Роналду, 25, Родригес, 57 (П), Роналду, 88, Роналду, 90)

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе (63, Фонте), Геррейру — Б. Фернандеш (91, Моутинью) , Карвальо, Невеш, Б. Силва — Роналду, Фелиш (70, Гедеш).

Запасные: Са, Бету, Канселу, Фонте, Моутиньо, Соуза, Жота, Р. Силва, Гедеш, Руй, Пицци.

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Закария (71, Фернандеш) — Шакири, Фрелер (89, Дрмич), Цубер (83, Штеффен) — Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлен, Мубанж, Эльведи, Ланг, Окафор, Штеффен, Бенито, Айети, Дрмич, Э. Фернандеш.

Предупреждения: Джака, Шер, Шакири

В четверт во втором полуфинале Лиги Наций сыграют сборные Нидерландов и Англии.