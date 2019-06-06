Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран

Новости спорта: Африканская конфедерация футбола (CAF) приняла решение переиграть ответный матч финала Лиги чемпионов.

Африканская конфедерация футбола (CAF) приняла решение переиграть ответный матч финала Лиги чемпионов, сообщает beIN. Поединок между тунисским Эсперансом и марокканским Видадом будет проведен на нейтральном поле.

По информации источника, ответный матч состоится после Кубка африканских наций, который пройдет с 21 июня по 19 июля в Египте. Точное место и дата проведения финальной встречи будут объявлены позже.

Напомним, что Эсперанс стал победителем Лиги чемпионов после того, как футболисты Видада отказались продолжать матч из-за отмененного на 58-й минуте гола и отказа арбитра матча Бакари Гассама использовать помощь ВАР. Позже стало известно, что система видеопомощи арбитрам не сработала по причине технических проблем.

По прошествии часа и невыхода марокканцев на поле арбитр матч Бакари Гассама дал финальный свисток и зафиксировал победу Эсперанса.

Отметим, что финал африканской Лиги чемпионов состоит из двух матчей. Первая игра в Марокко завершилась вничью (1:1).