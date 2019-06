Неймар получил травму в товарищеском матче с Катаром

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в дебюте товарищеского матча против Катара. На 21-й минуте его заменили на Эвертона. Предположительно у Неймара травма правого голеностопа.

Форвард ПСЖ не смог самостоятельно отправиться в раздевалку из-за проблем с правой ногой. Ему помогли уйти два сотрудника команды.

Вполне вероятно, что Неймар может пропустить Кубок Америки, который пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.

Neymar leaves with an injury in the first half for Brazil #neymar #brazil pic.twitter.com/APuOam9hhl