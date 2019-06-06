Старридж трогательно попрощался с Ливерпулем

Новости спорта: Футболист покидает Энфилд в летнее трансферное окно.

Нападающий английского Ливерпуля Дэниел Старридж трогательным письмом попрощался с Ливерпулем и болельщиками "красных". Футболиста цитирует официальный сайт клуба.

"Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддерживал меня за эти чудесные годы в Ливерпуле. Мы с командой переживали и взлеты и падения за семь лет в команде.

Спасибо всем товарищам по команде. Именно вам я должен за то что стал именно тем человеком с которого берут пример дети.

Спасибо руководству тренерскому штабу массажистам и медицинскому персонажу. Вы молодцы!

Хочу пожелать успехов всем и каждому, кто каким-то образом причастен к Ливерпулю", - заявил Старридж.