Швейцария - Португалия: слова Сантуша после матча Лиги наций

Новости спорта: Наставник сборной Португалии расхвалил Криштиану Роналду после матча со Швейцарией.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал хет-трик нападающего команды Криштиану Роналду в полуфинале со Швейцарией в Лиге наций.

"Я уже использовал много прилагательных для описания игры Роналду. Я был его тренером в 2003 году и видел, чего он достигнет. Он гений! Есть гениальные картины и скульптуры, а он футбольный гений!

Когда кто-то забивает три гола, он делает разницу. Это была тяжелая и хорошая игра, обе команды очень сильны и играли на победу.

Швейцария стратегически хорошо организована, легко меняет схему игры. Игроки соперника знают, что им нужно делать на поле, ограничивая появление разрывов между зонами, о которых мы думали. Время от времени мы теряли в чтении игры, когда Роналду, Фелиш и Бернарду оказывались очень близко друг к другу", — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.