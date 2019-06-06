Атлетико нашел замену Гризманну

Новости спорта: Вингер Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может стать заменой Антуану Гризманну.

Вингер Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может стать заменой Антуану Гризманну в Атлетико, сообщает чилийское издание Redgol.

Интерес к самому высокооплачиваемому футболисту в английской Премьер-лиге приписывают главному тренеру Матрасников Диего Симеоне, который в течение одного сезона работал с чилийцем в Ривер Плейте.

Санчес провалил минувший сезон на Олд Траффорд, приняв участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он забивал только дважды.

Ранее также сообщалось о предметном интересе к Санчесу со стороны крупнейших итальянских клубов, среди которых Интер и Ювентус.

В мае Гризманн объявил, что после пяти лет в Мадриде принял решение покинуть клуб. В прошлом сезоне он забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 47 матчах.

Атлетико завершил кампанию на втором месте в турнирной таблице Примеры, отстав от чемпиона Барселоны на 11 очков.