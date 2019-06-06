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Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы

Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
11:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Паулу Фонсека готов выплатить часть от общей суммы отступных, которые чемпион Украины может затребовать у Ромы.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека готов выплатить часть от общей суммы отступных, которые чемпион Украины может затребовать у Ромы, сообщает в Twitter журналист Джованни Капуано.

Ранее сообщалось, что руководство римлян уже согласовало с представителями португальца условия его личного договора. Дело за Шахтером, который может выручить за переход Фонсеки 5 миллионов евро, но предположительно готов расстаться с ним бесплатно.

Агент Фонсеки вскоре должен прибыть в Украину, чтобы договориться о расторжении контракта с Шахтером.

В свою очередь, Горняков может возглавить бразильский тренер Антонио Карлос Заго, ранее работавший в донецком клубе помощником главного тренера Мирчи Луческу.

46-летний Фонсека возглавляет Шахтер с лета 2016 года. Под его руководством Горняки завоевали восемь трофеев, среди которых три титула чемпионов Украины.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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