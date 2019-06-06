Неймар пропустит Копа Америка-2019

Новости спорта: Форвард получил травму голеностопа в товарищеской игре с Катаром.

Лидер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в финальном этапе Кубка Америки-2019, сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

Во время товарищеского матча с Катаром (2:0) Неймар был заменен на 21-й минуте, держался за голеностоп, плакал и не мог самостоятельно уйти в подтрибунное помещение.

Медицинское обследование после поединка выявило, что у бразильца травма голеностопа. Это значит, что он пропустит Кубок Америки, который пройдет с 15 июня по 7 июля.

В Европе прямо сейчас также проходят соревнования сборных в Лиге наций.

В первом полуфинальном матче турнира Португалия переиграла Швейцарию (3:1) и ждет победителя пары Нидерланды – Англия.