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Неймар травмировался 18 раз за 5 лет

Неймар травмировался 18 раз за 5 лет
16:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит Копа Америка-2019 из-за разрыва связки голеностопа.

Напомним, в начале текущего года футболист уже пропустил часть матчей ПСЖ из-за травмы. В частности, Неймар не сумел парижанам помочь пройти Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как итог, вылет из турнира из-за гола на последней минуте ответного матча.

Как сообщает Bleacher Report, начиная с лета 2014-го, то есть с домашнего для бразильцев чемпионата мира, Неймар успел одержать 18 различных травм, из-за которых пропустил, в общей сложности, 71 поединок.

Самое травмоопасное место нападающего — правый голеностоп. Из-за данной травмы Ней 5 раз выбывал на длительный период (январь 2014, сентябрь 2017, февраль 2018, январь 2019 и июнь 2019).

Неймар получил травму в товарищеском матче с Катаром

По 4 раза бразилец выбывал из-за травм левого бедра (декабрь 2015, январь 2016, март 2017, ноябрь 2017) и правого бедра (декабрь 2016, январь 2018, ноябрь 2018, декабрь 2018).

Дважды Неймар травмировал левый голеностоп (апрель 2014, август 2014). Также по 1 разу за последние 5 лет футболист получал повреждения спины (июль 2014), ребра (январь 2018) и левого плеча (август 2015).

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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