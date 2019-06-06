Сборная Украины прогулялась по Львову (Видео)

Новости спорта: Футболисты сборной Украины, прибывшие вчера во Львов на матч отбора Евро-2020 против Сербии, совершили утреннюю прогулку Стрыйским парком.

Во Львов прилетели все 26 футболистов, которые тренировались под руководством Андрея Шевченко в Харькове.

Видео прогулки сборной Украины во Львове:

Вечером 6 июня состоится пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко (19.00) и официальная тренировка футболистов на “Арене-Львов”.

Поединок квалификационного раунда Евро-2020 между сборными командами Украины и Сербии состоится 7 июня на “Арене-Львов” и начнется в 21.45.

Напомним, сборная Украины в отборе на ЧЕ-2020 в июне сыграет два поединка во Львове - 7 июня с Сербией и 10 июня с Люксембургом. После двух туров команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка.