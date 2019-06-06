Шахтер готов заплатить €10 млн за бразильского вингера

Новости спорта: 21-летний вингер бразильского футбольного клуба “Палмейрас” Артур Гимараэс попал в сферу интересов донецкого “Шахтера”.

Донецкий клуб готов заплатить за трансфер талантливого футболиста до 10 млн евро. Об этом сообщает Bahiaco.

“Выступающий за "Баию" в этом сезоне нападающий Артур может перейти в другой клуб. Молодой игрок своей хорошей игрой уже привлек интерес у клубов из-за рубежа, таких как донецкий “Шахтер”. Учитывая важность Артура Гимараэса для “Шахтера” в 2019 году, донецкий клуб готов заплатить “Пальмейрасу” до 10 млн евро", - говорится в сообщении.

Артур Гимараэс сейчас выступает в аренде за клуб “Баия”, за который сыграл 28 игр, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.

По контракту, "Баия" обязана отпустить нападающего, если подтвердятся переговоры с украинским или с любым другим футбольным клубом.