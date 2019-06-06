Завтра во Франции стартует чемпионат мира по футболу среди женщин

Новости спорта: Франция готова к проведению финальной части Кубка мира ФИФА по футболу среди женщин.

Об этом сообщило министерство Европы и иностранных дел Франции накануне старта футбольного турнир.

«Все государственные службы, включая МИД, сосредотачивают усилия, чтобы обеспечить успешное проведение этого события во всех сферах», - отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

8-й Кубок мира ФИФА пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года. 52 матча примут стадионы 9 городов (Париж, Лион, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьен, Реймс, Монпелье и Ницца).

В чемпионате мира примут участие 24 сборные, представляющие ЮАР, Германию, Великобританию, Аргентину, Австралию, Бразилию, Камерун, Канаду, Чили, Шотландию, Испанию, США, Францию, Италию, Ямайку, Японию, Нигерию, Норвегию, Новую Зеландию, Нидерланды, Республику Корею, Китай, Швейцарию, а также Таиланд.

Откроет турнир 7 июня в Париже матч между Францией и Республикой Корея.

Финал чемпионата пройдет в Лионе 7 июля.

Действующими обладателями Кубка мира по футболу среди женщин является сборная США.