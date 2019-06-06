Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо

Новости спорта: Новое соглашение рассчитано на два года..

Задача перед тренером четкие - чемпионство в УПЛ и выход в группу Лиги чемпионов.

Футбольный клуб "Динамо" подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на посту главного тренера первой команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года.

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда его назначили главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должны уделять нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе - внедрить в состав как можно больше молодежи.

В новом сезоне задачи стоят однозначные - попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выиграет титулы. Надеюсь, что те ребята, которым он доверял, отблагодарят его", - прокомментировал подписание нового контракта президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Не только в течение этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, о будущем команды. Да, были у нас дискуссии, трудные моменты. В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки. Но самое главное - что разговор был конструктивным. Мы серьезно поговорили. Задачи не меняются. У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда должна добиваться результата. Все - и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные - вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины", - рассказал Александр Хацкевич.

Напомним, Хацкевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел у руля первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых "бело-синие" одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.