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Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо

Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
18:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Новое соглашение рассчитано на два года..

Задача перед тренером четкие - чемпионство в УПЛ и выход в группу Лиги чемпионов.

Футбольный клуб "Динамо" подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на посту главного тренера первой команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года.

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"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда его назначили главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должны уделять нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе - внедрить в состав как можно больше молодежи.

В новом сезоне задачи стоят однозначные - попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выиграет титулы. Надеюсь, что те ребята, которым он доверял, отблагодарят его", - прокомментировал подписание нового контракта президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Не только в течение этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, о будущем команды. Да, были у нас дискуссии, трудные моменты. В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки. Но самое главное - что разговор был конструктивным. Мы серьезно поговорили. Задачи не меняются. У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда должна добиваться результата. Все - и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные - вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины", - рассказал Александр Хацкевич.

Напомним, Хацкевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел у руля первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых "бело-синие" одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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