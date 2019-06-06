Тренер сборной Сербии: Украина сильна командой

Новости спорта: Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, которая состоялась перед матчем отбора Евро-2020 с Украиной.

Крстаич рассказал о состоянии его игроков, а также назвал футболистов, которые точно не помогут команде в ближайшей игре.

"Сборная Украины хорошо стартовала в этом отборе. Но мы также уверены в себе, так как тоже неплохо стартовали. В команде сейчас хорошая атмосфера и все 25 игроков находятся в хорошей форме. Мы рассматриваем вариант, в котором Йович и Митрович выйдут в стартовом составе.

Сербам в данном матче не поможет Гачинович, украинцам - Мораес.

Несмотря на все изменения на протяжении последней недели, я уже определился с 11-ю игроками, которые начнут поединок против Украины с первых минут", - сказал тренер.

Крстаич ответил на вопрос о Мораесе, но не стал выделять украинских игроков.

"Отсутствие Мораеса? Он хороший игрок, но Украина сильна командой и не зависит от одного игрока. Кого бы выделил у украинцев кроме Зинченко? Я считаю, что на пресс-конференции не стоит выделять кого-то из игроков. Это мой принцип.

"Конечно, украинцы будут иметь хорошую поддержку фанатов, так как играют дома. К сожалению, я не располагаю информацией о том, сколько сербских болельщиков приехало в Украину. Была информация о том, чтобы сербы не приезжали большими группами, поэтому мы не рассчитываем на большое количество фанатов. У нас была информация о том, что этот матч может вызвать провокации по отношению к нашей сборной и фанатам. Именно поэтому, я думаю, не стоит ожидать большого количества сербских фанатов. Однако, мы видим гостеприимность людей, которые нас окружают в Украине", сказал специалист.

Напомним, что матч отбора на Евро-2020 Украина - Сербия состоится во Львове 7 июня.