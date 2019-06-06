Нидерланды 0:0 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (1-й тайм)

Сегодня, 6 июня, состоится второй полуфинал Лиги наций УЕФА-2019 Нидерланды - Англия. Игра пройдет в португальском Гимарайнше на стадионе "Афонсу Энрикеш". Руссудит встречу франзуская бригада рефери во главе с Клеманом Тюрпеном. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
Составы команд:
Нидерланды: Силлессен - Думфрис, де Лигти, ван Дейк, Блинд - де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум - Бергвейн, Депай, Бабель
Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл - Райс, Делф, Баркли - Санчо, Рашфорд, Стерлинг
Онлайн-трансляция матча
Нидерланды 0:0 Англия
18' - Пикфорд поймал мяч после прострела с левого фланга.
8' - Пикфорд поймал мяч после удара Бергвейна.
7' - Удар Депая с метров 18-и заблокирован.
6' - Думфрис подыграл себе рукой в атаке.
Матч начался!
Последние приготовленияк матчу:
Final preparations for the #ThreeLions pic.twitter.com/RcpsAZE1OI
— England (@England) 6 червня 2019 р.
Посетит матч целая "армия" болельщиков Оранжевых
Onze Oranje-fans! #NEDENG pic.twitter.com/lg5wB2KSwH
— OnsOranje (@OnsOranje) 6 червня 2019 р.
Напомним, ранее хет-трик Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги нации.