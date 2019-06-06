Нидерланды 0:0 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (1-й тайм)

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА Нидерланды - Англия.

Сегодня, 6 июня, состоится второй полуфинал Лиги наций УЕФА-2019 Нидерланды - Англия. Игра пройдет в португальском Гимарайнше на стадионе "Афонсу Энрикеш". Руссудит встречу франзуская бригада рефери во главе с Клеманом Тюрпеном. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Составы команд:

Нидерланды: Силлессен - Думфрис, де Лигти, ван Дейк, Блинд - де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум - Бергвейн, Депай, Бабель

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл - Райс, Делф, Баркли - Санчо, Рашфорд, Стерлинг

Онлайн-трансляция матча

Нидерланды 0:0 Англия

18' - Пикфорд поймал мяч после прострела с левого фланга.

8' - Пикфорд поймал мяч после удара Бергвейна.

7' - Удар Депая с метров 18-и заблокирован.

6' - Думфрис подыграл себе рукой в атаке.

Матч начался!

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Напомним, ранее хет-трик Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги нации.