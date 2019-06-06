У Азара возникли проблемы с выбором номера в Реале

Новости спорта: Лука Модрич занял 10-й номер, под которым Эден Азар выступает в сборной Бельгии и Челси.

Трансфер хавбека «Челси» Эдена Азар в «Реал» уже считается согласованным, а клуб занимается вопросами будущей презентации, которая может состояться до конца недели.

Небольшой проблемой стал выбор номера на футболке. 10-й номер, под котором Азар выступает в сборной Бельгии и играл в «Челси», занят Лукой Модричем, а среди свободных номеров есть только 16-й.

При этом клуб хочет дать новичку какой-то особенный и символичный номер, а 16-й для это роли не подходит. Возможно, в презентации Азар поучаствует в футболке без номера.