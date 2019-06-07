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Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги наций

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Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги наций
00:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Англии.

Встреча проходила в Гимарайнше на стадионе "Афонсу Энрикеш". Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.

Автором первого забитого мяча в матче стал форвард англичан Маркус Рашфорд. На 32-й минуте он реализовал пенальти, который сам же и заработал. Фолил на Рашфорде Матейс де Лигт. Исправить свою помарку защитнику нидерландской команды удалось на 73-й минуте — он переправил мяч в ворота Джордана Пикфорда после подачи углового Мемфисом Депаем. До конца основного времени матча счёт на табло так и не изменился.

Нидерланды 3:1 Англия: события матча

Нидерланды 3:1 Англия

Голы: Де Лигт 73', Уокер 97' (автогол), Промес 114' - Рашфорд 32' (с пенальти)

Предупреждения: Де лигт 31', Думфрис 44', ван де Беек 106' - Кейн 70', Лингард 100'

Исход встречи был предрешён в дополнительное время. Сначала гол в свои ворота после удара Квинси Промеса отправил Кайл Уолкер. А затем уже сам Промес забил после передачи Депая.

Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.

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