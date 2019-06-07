Колумбия - Украина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019 (U-20)

Новости спорта: В пятницу, 7 июня, сборная Украины U-20 сыграет очередной поединок плей-офф финального турнира чемпионата мира-2019, который проходит в Польше.

В 1/4 финала юношеского мирового первенства сборная Украины в городе Лодзь разыграет путевку в полуфинал с командой Колумбии. Начало матча в 16:30 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал UA-Перший.

Победитель противостояния Украина - Колумбия в 1/2 финала сойдется 11 июня в Гдыне с победителем пары Италия - Мали (7 июня, Тыхы).

Еще два матча 1/4 финала пройдут 8 июня США - Эквадор (Гдыня), Республика Корея - Сенегал (Бельско-Бяла).

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1) и Катара (1:0) и обменялись голами с командой Нигерии (1:1), а в 1/8 финала разгромили сборную Панамы (4:1).

Чемпионат мира (U20) пройдет до 15 июня.