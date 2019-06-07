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Пятница, 07.06.2019
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Сборная Украины провела тренировку перед игрой с Сербией (Видео)

Сборная Украины провела тренировку перед игрой с Сербией (Видео)
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Футболисты сборной Украины провели предматчевую тренировку во Львове перед игрой с Сербией, которая начнется сегодня на “Арене Львов” в 21.45.

Последняя репетиция перед ответственным поединком традиционно помогает тренерскому штабу определиться со стартовым составом, а игрокам — почувствовать необходимый соревновательный тонус. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Футболисты выразили комплименты относительно нового травяного покрытия “Арены Львов”. Трава стала густой и стойкой, превосходный дренаж обеспечивает идеальные условия для футбола, а изумрудный цвет лишь усиливает эффект высокого качества.

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Видео предматчевой тренировки:

Напомним, сегодня, 7 июня, национальная сборная Украины по футболу проведет свой третий поединок в отборочной группе чемпионата Европы-2020, в котором на 35-тысячной "Арене Львов" встретится с командой Сербии.

Матч начнется в 21.45. В прямом эфире его покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

В первом туре квалификации-2020 сборная Украины в Лиссабоне сыграла вничью (0:0) с действующим чемпионом Европы футбольной сборной Португалии и победила на выезде команду Люксембурга (2:1), с которой встретится во Львове 10 июня.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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