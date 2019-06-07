Сборная Украины провела тренировку перед игрой с Сербией (Видео)

Последняя репетиция перед ответственным поединком традиционно помогает тренерскому штабу определиться со стартовым составом, а игрокам — почувствовать необходимый соревновательный тонус. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Футболисты выразили комплименты относительно нового травяного покрытия “Арены Львов”. Трава стала густой и стойкой, превосходный дренаж обеспечивает идеальные условия для футбола, а изумрудный цвет лишь усиливает эффект высокого качества.
Видео предматчевой тренировки:
Напомним, сегодня, 7 июня, национальная сборная Украины по футболу проведет свой третий поединок в отборочной группе чемпионата Европы-2020, в котором на 35-тысячной "Арене Львов" встретится с командой Сербии.
Матч начнется в 21.45. В прямом эфире его покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".
В первом туре квалификации-2020 сборная Украины в Лиссабоне сыграла вничью (0:0) с действующим чемпионом Европы футбольной сборной Португалии и победила на выезде команду Люксембурга (2:1), с которой встретится во Львове 10 июня.