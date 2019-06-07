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Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020

Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
14:25 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФФУ

Новости спорта: Сегодня, 7 июня, во Львове наша национальная сборная Украины примет команду Сербии в рамках третьего тура группового этапа отбора на Евро-2020.

Расклады перед матчем

Украина провела две встречи на групповом этапе со сборными Португалии и Люксембурга. После проведенных встреч наша национальная сборная расположилась на первой строчке группы В, имея в своем активе четыре очка. Сербы провели один матч и занимают четвертое место, имея в послужном списке один балл.

Следующая встреча для подопечных Шевченко состоится уже через три дня в том же Львове, куда наведается Люксембург. Сербия же следующий поединок проведет дома против Литвы.

Колумбия - Украина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019 (U-20)

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", начало эфира в 21:40 по киевскому времени.

Статистика личных встреч

За свою историю национальные команды встречались 3 раза. Все игры носили товарищеский характер и завершились сухими победами «желто-синих». В 2008 году команда Алексея Михайличенко обыграла балканцев со счетом 2:0. В 2009 году команды встретились на международном турнире на Кипре и украинцы добыли минимальную победу в финале турнира. А уже в 2016 году подопечные Андрея Шевченко выиграли контрольный матч в Харькове со счетом 2:0 благодаря голам Евгения Шахова и Андрея Ярмоленко. Также сборная Украины по одному разу играла с командами Югославии, а также Сербии и Черногории. Результат также был идеальным для «желто-синих» - две победы в товарищеских играх.

Кадровая ситуация

У сборной Украины имеются определенные кадровые проблемы перед игрой. Из-за травм не приехали в расположение сборной Жуниор Мораес и Денис Бойко. Также не сможет принять участие в игре вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который провел почти весь сезон в лазарете.

Довольно неожиданно в расположение нашей команды был вызван Андрей Лунин, который защищает цвета сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше. Также на днях был вызван голкипер Александрии Юрий Панькив, который отлично себя показал в прошедшем сезоне.

У сборной Сербии также не все гладко. Из-за травм вне игры остались Неманья Матич и Сергей Милинкович-Савич.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Цыганков, Зинченко, Малиновский, Коноплянка — Яремчук.

Сербия: Дмитрович — Рукавина, Спайич, Миленкович, Коларов — Лазович, Максимович, Льяич, Гачинович — Тадич, Митрович.

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