Полузащитник Динамо Булеца может продолжить карьеру в Серии А

Новости спорта: Скауты Лечче просматривают игрока на чемпионате мира U-20 в Польше.

Как стало известно "Футбол 24", итальянский Лечче серьезно интересуется атакующим хавбеком Динамо Сергеем Булецой, который в составе сборной Украины U-20 выступает на ЧМ-2019.

Скауты Лечче уже просматривали 20-летнего Булецу в одном из матчей турнира, но представители итальянского клуба посетят еще и сегодняшний матч 1/4 финала, в котором Украина U-20 сыграет против Колумбии.

В то же время скаутов Лечче несколько беспокоит недостаточный, по их мнению, рост Булецы (172 см). К слову, полузащитник на ЧМ-2019 забил 2 гола и отдал 2 ассиста за 278 сыгранных минут. Напомним, в сезоне 2018/19 Сергей не сыграл ни одного матча за первую команду Динамо.

Интересно, что в случае перехода в Лечче Булеца станет не первым украинцем в этом клубе. В конце 90-х за итальянскую команду выступал экс-форвард Шахтера и сборной Украины Сергей Ателькин (16 матчей, 3 гола).

Лечче по итогам сезона 2018/19 завоевал право выступать в Серии А – впервые с 2012 года.