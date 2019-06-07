Украина - Сербия: в каких цветах сыграют команды

Новости спорта: Сборные Украины и Сербии определились с цветом формы, в которой футболисты выйдут на поле “Арены Львов” в сегодняшнем поединке в рамках отбора на Евро-2020.

Украинские футболисты сыграют в желтом комплекте формы, сербские — в красном. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Соответствующее решение было принято на традиционном совещании с участием официальных лиц матча и представителей команд, состоявшемся в день матча, 7 июня.

Напомним, 7 июня национальная сборная Украины по футболу проведет свой третий поединок в отборочной группе чемпионата Европы-2020, в котором на 35-тысячной "Арене Львов" встретится с командой Сербии. Матч начнется в 21.45. В прямом эфире его покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

В первом туре квалификации-2020 сборная Украины в Лиссабоне сыграла вничью (0:0) с действующим чемпионом Европы футбольной сборной Португалии и победила на выезде команду Люксембурга (2:1), с которой встретится во Львове 10 июня.