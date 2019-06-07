Украина - Сербия: сколько билетов на матч продано

Новости спорта: Сегодня, 7 июня, на "Арена Львов" состоится игра отбора на Евро-2020.

Сегодня, 7 июня, Украина примет сборную Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Нашу сборную ожидает мощная поддержка, поскольку почти все билеты на поединок выкуплены.

По информации УАФ, по состоянию на утро 7 июня кассы реализовали около 34 700 билетов при вместимости стадиона почти 35 000.

При этом, стоит отметить, что сербских фанатов на матче не ожидается.

Тем временем Андрей Шевченко определился с заявкой на сегодняшний матч.

Узнать все о матче Украина - Сербия можно в анонсе на iSport.ua. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в 21:45.