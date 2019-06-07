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Олимпик обжалует дисквалификацию в Лозанне

Олимпик обжалует дисквалификацию в Лозанне
22:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Донецкий клуб оспорит решение Украинской ассоциации футбола.

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение оставить в силе дисквалификацию команд Олимпик U-19 и U-21 сроком на два сезона.

Клуб не устроило такое решение, поэтому руководство донецкого клуба обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом администрация клуба заявила в эфире телеканала Футбол 1.

"2 года для футбола - это как пожизненное. Они никому не будут нужны через 2 года", - сказал генеральный директор клуба Алексей Антонов.

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Напомним, что к командам применили штрафные санкции из-за договорных матчей. Ряд игроков сначала получили пожизненную дисквалификацию, но позже апелляционный комитет сократил ее до двух лет.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, УАФ.
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