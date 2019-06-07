Стал известен главный арбитр финала Лиги наций

Новости спорта: Испанский арбитр Ундиано Мальенко назначен главным арбитром на финал Лиги Наций

УЕФА назначил Альберто Ундиано Мальенко главным арбитром финального поединка Лиги Наций между сборными Нидерландов и Португалии. После этой игры испанец завершит свою судейскую карьеру, сообщает Marca.

Альберто Ундиано Мальенко стал обслуживать матчи Ла Лиги уже в 26-летнем возрасте. С 2004 года является арбитром ФИФА.

В качестве арбитра Ундиано Мальенко работал на Чемпионате мира в ЮАР в 2010 году.

В Ла Лиге последним матчем для арбитра стала игра между Реалом и Бетисом, которая состоялась 19 мая.

Финал Лиги Наций между Португалией и Нидерландами состоится 9 июня — старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.