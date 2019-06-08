Реал может отказаться от трансфера Менди: названа причина

Новости спорта: У французского защитника есть подозрение на хронический артрит.

У мадридского Реала возникли опасения насчет состояния здоровья Ферлана Менди, а также целесообразности его покупки, сообщает Cadena COPE.

По информации источника, у игрока есть подозрение на хронический артрит, которым он страдает с 14-летнего возраста.

Напомним, что Реал настоял на проведении повторного медосмотра Менди. Мадридский клуб смущало состояние бедра, травму которого французский защитник получил в прошлом сезоне.

Ранее Лион опроверг договоренность с Реалом по трансферу Менди.

Менди пополнил состав Лиона в 2017 году, а до этого он защищал цвета Гавра. В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за Ткачей 44 поединка во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.