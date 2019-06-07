Планы Динамо на летнее межсезонье

Новости спорта: Вице-чемпионы Украины выйдут из отпуска 24 июня.

Руководство киевского Динамо сформировало план подготовки команды к следующему сезону. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отпуск продлится до 24 июня, после чего футболисты, не задействованные в сборных, соберутся на базе клуба. Остальные игроки прибудут в расположение команды на 4 дня позже - 28 июня.

Уже 30 июня киевляне отправятся в Австрию, проведут летний учебно-тренировочный сбор. Также у Динамо запланировано несколько товарищеских встреч, о которых будет сообщено позднее.

В Австрии "бело-синие" проведут две недели и вернутся в Украину 14 июля, после чего начнут подготовку к матчу с Шахтером за Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с тренером Александром Хацкевичем. Президент клуба Игорь Суркис ужепрокомментировал подписание нового соглашения с белорусским специалистом.