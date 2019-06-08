Список Зидана: кто уйдет из Реала этим летом

Новости спорта: Боссы клуба хотят компенсировать свои трансферные расходы.

Руководство Реала планирует летом расстаться с рядом футболистов команды. Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что "сливочные" могут продать сразу 10 игроков, чтобы получить дополнительные средства для работы на трансферном рынке.

Реал готов продать Кейлора Наваса, Начо Фернандеса, Гарета Бэйла, Дани Себальоса и Маркоса Льоренте.

Также боссы клуба постараются подыскать новые клубы для игроков, которые возвратятся из аренды: Хамеса Родригеса, Матео Ковачича, Борхе Майораля, Тео Эрнандеса и Рауля де Томаса.

Напомним, мадридцы уже договорились о приобретении Эдера Милитао, Родриго Гоеша и Луки Йовича. Также "сливочные" заинтересованы в хавбеке Челси Эдене Азаре и защитнике Лиона Ферлане Менди.