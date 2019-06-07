Скачать
Пятница, 07.06.2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020

Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020
20:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру в этом году. По информации Gazzetta dello Sport, Буффон намерен выступить основным голкипером сборной Италии на Олимпиаде в Токио в 2020 году. На Олимпийские игры в составе каждой команды допускаются три футболиста старше 23 лет.

Буффон выступал на Олимпиаде в 1996 году, когда был резервным голкипером сборной. Тогда итальянцы не смогли выйти из группы.

Этим летом Буффон покинул "Пари Сен-Жермен", за который отыграл один сезон и стал чемпионом Франции. По слухам, он может продолжить карьеру в "Брешии", "Аталанте" и "Барселоне".

Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Украина - Сербия: Шевченко огласил заявку на матч

Ранее мы писали, что американская модель Кинси Волански заплатит 15 тысяч евро штрафа, она лишь в одном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Италии, ПСЖ, Джанлуиджи Буффон, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ФК Днепр прекратит свое существование
02 Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
03 Руис назвал условие для боя-реванша с Джошуа в Великобритании
04 Нидерланды 3:1 Англия: события матча
05 СМИ: Владимир Кличко вернется на ринг, но не в 2019 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь