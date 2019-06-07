Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020

Новости спорта: Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру в этом году. По информации Gazzetta dello Sport, Буффон намерен выступить основным голкипером сборной Италии на Олимпиаде в Токио в 2020 году. На Олимпийские игры в составе каждой команды допускаются три футболиста старше 23 лет.

Буффон выступал на Олимпиаде в 1996 году, когда был резервным голкипером сборной. Тогда итальянцы не смогли выйти из группы.

Этим летом Буффон покинул "Пари Сен-Жермен", за который отыграл один сезон и стал чемпионом Франции. По слухам, он может продолжить карьеру в "Брешии", "Аталанте" и "Барселоне".

Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

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