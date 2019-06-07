Скачать
Пятница, 07.06.2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Украина 2:0 Сербия: онлайн-трансляция матча

Смотрите фото (3)
Украина 2:0 Сербия: онлайн-трансляция матча
21:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Украина - Сербия.

Сборная Украины подходит к матчу с Сербией в статусе лидера группы В, опережая соперника на 3 очка.

Однако тут же нужно сделать важное уточнение: команда Младена Крстаича провела пока только один поединок, в котором также сыграла вничью с Португалией.

Матч с сербами станет для Украины первым из двух во Львове – 10 июня в этот же город пожалует Люксембург. Сербия же следующий поединок проведут дома против Литвы.

Украина 2:0 Сербия

Голы: Цыганков, 26, 28

31 - Малиновский пробил с линии ворот, но удар не стал большой угрозой для вратаря

28 - Гооооол! Виктор Цыганков прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар под перекладину. Марко Дмитрович не имел шансов допрыгнуть. Счет 2:0.

26 - Гоооооол! Отличная командная игра привела к голу! Виктор Цыганков завершает великолепным ударом в нижний угол ворот! Вратарь тут не спас бы никак.

18 - Коноплянка нанес мощный удар по воротам издали. В нескольких сантиметрах от штанги пролетел мяч.

13 - Гачинович отправил мяч в штрафную. Хороший навес, но оборона сыграла уверенно и отвела угрозу от ворот.

8 - Зинченко получив мяч после углового пробил по воротам, но один из защитников заблокировал удар.

3 - Евгений Коноплянка пробил, но попал в защитника.

1 - Матч стартовал. Болеем за сине-желтых!

21:43: Слушаем, поддерживаем, поем: на Арене Львов звучит национальный гимн Украины!

21:40 Играет национальный гимн Сербии.

21:38 Команды готовятся к выходу на поле! Поддержка на "Арене Львов" просто невероятная.

Составы команд:

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка — Яремчук

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спайич, Коларов — Гачинович, Льяйич, Тадич, Максимович, Костич — Йович, ПрийовичПерейти

Главной неожиданностью в составе сборной Украины стал вызов Андрея Лунина – вратарь Реала покинул команду U-20, где был основным на чемпионате мира, хотя сам хотел бы доиграть турнир до конца. Крайне маловероятно, что в ближайших матчах национальной команды Андрей может рассчитывать на что-то большее, чем роль дублера Пятова.

Есть в расположении команды и Андрей Ярмоленко, но ожидать его на поле не стоит – вингер Вест Хэма еще не готов играть. Точно не сыграют Василий Кравец, Иван Петряк, Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат. Они были отсеяны еще в начале месяца.

Нет в заявке сборной Украины и нападающего Шахтера Жуниора Мораеса, появление которого наделало столько шуму после матчей с Португалией и Люксембургом. Что же, по крайней мере, сербы не будут подавать апелляцию в попытке заработать очки хотя бы в суде. Причина отсутствия новоиспеченного украинца — перелом двух ребер в майском поединке против Зари.

За сербов из-за проблем со здоровьем не сможет сыграть один из лидеров – полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич. Все остальные – в строю.

У Младена Крстаича приятная головная боль в выборе нападающего, ведь на два места претендуют сразу трое феноменальных исполнителей. Если верить в то, что приходящий на пресс-конференцию футболист сыграет в старте, то одно место достанется Александару Митровичу. А вот на второе претендуют новичок Реала Лука Йович (27 голов и 7 ассистов в Бундеслиге / Лиге Европы) и Душан Тадич (38 голов и 24 ассиста в Эредивизи / Лиге чемпионов). Защитникам сборной Украины придется очень тяжело.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Украина-Сербия, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ФК Днепр прекратит свое существование
02 Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
03 Руис назвал условие для боя-реванша с Джошуа в Великобритании
04 Нидерланды 3:1 Англия: события матча
05 Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь