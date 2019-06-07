Украина 2:0 Сербия: онлайн-трансляция матча

Новости спорта: Текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Украина - Сербия.

Сборная Украины подходит к матчу с Сербией в статусе лидера группы В, опережая соперника на 3 очка.

Однако тут же нужно сделать важное уточнение: команда Младена Крстаича провела пока только один поединок, в котором также сыграла вничью с Португалией.

Матч с сербами станет для Украины первым из двух во Львове – 10 июня в этот же город пожалует Люксембург. Сербия же следующий поединок проведут дома против Литвы.

Украина 2:0 Сербия

Голы: Цыганков, 26, 28

31 - Малиновский пробил с линии ворот, но удар не стал большой угрозой для вратаря

28 - Гооооол! Виктор Цыганков прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар под перекладину. Марко Дмитрович не имел шансов допрыгнуть. Счет 2:0.

26 - Гоооооол! Отличная командная игра привела к голу! Виктор Цыганков завершает великолепным ударом в нижний угол ворот! Вратарь тут не спас бы никак.

18 - Коноплянка нанес мощный удар по воротам издали. В нескольких сантиметрах от штанги пролетел мяч.

13 - Гачинович отправил мяч в штрафную. Хороший навес, но оборона сыграла уверенно и отвела угрозу от ворот.

8 - Зинченко получив мяч после углового пробил по воротам, но один из защитников заблокировал удар.

3 - Евгений Коноплянка пробил, но попал в защитника.

1 - Матч стартовал. Болеем за сине-желтых!

21:43: Слушаем, поддерживаем, поем: на Арене Львов звучит национальный гимн Украины!

21:40 Играет национальный гимн Сербии.

21:38 Команды готовятся к выходу на поле! Поддержка на "Арене Львов" просто невероятная.

Составы команд:

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка — Яремчук

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спайич, Коларов — Гачинович, Льяйич, Тадич, Максимович, Костич — Йович, ПрийовичПерейти

Главной неожиданностью в составе сборной Украины стал вызов Андрея Лунина – вратарь Реала покинул команду U-20, где был основным на чемпионате мира, хотя сам хотел бы доиграть турнир до конца. Крайне маловероятно, что в ближайших матчах национальной команды Андрей может рассчитывать на что-то большее, чем роль дублера Пятова.

Есть в расположении команды и Андрей Ярмоленко, но ожидать его на поле не стоит – вингер Вест Хэма еще не готов играть. Точно не сыграют Василий Кравец, Иван Петряк, Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат. Они были отсеяны еще в начале месяца.

Нет в заявке сборной Украины и нападающего Шахтера Жуниора Мораеса, появление которого наделало столько шуму после матчей с Португалией и Люксембургом. Что же, по крайней мере, сербы не будут подавать апелляцию в попытке заработать очки хотя бы в суде. Причина отсутствия новоиспеченного украинца — перелом двух ребер в майском поединке против Зари.

За сербов из-за проблем со здоровьем не сможет сыграть один из лидеров – полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич. Все остальные – в строю.

У Младена Крстаича приятная головная боль в выборе нападающего, ведь на два места претендуют сразу трое феноменальных исполнителей. Если верить в то, что приходящий на пресс-конференцию футболист сыграет в старте, то одно место достанется Александару Митровичу. А вот на второе претендуют новичок Реала Лука Йович (27 голов и 7 ассистов в Бундеслиге / Лиге Европы) и Душан Тадич (38 голов и 24 ассиста в Эредивизи / Лиге чемпионов). Защитникам сборной Украины придется очень тяжело.