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Колумбия - Украина: слова Петракова после матча ЧМ-2019

Колумбия - Украина: слова Петракова после матча ЧМ-2019
19:34 Сегодня Телеграф ФФУ

Новости спорта: Александр Петраков прокомментировал исход матча 1/4 финала, в котором его подопечные обыграли сверстников из Колумбии.

Главный тренер молодежной сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал исход матча 1/4 финала, в котором его подопечные обыграли сверстников из Колумбии (1:0).

Испортила впечатление от победы травма Дениса Попова, которую тот получил после грубой игры колумбийца Карбонеро за несколько минут до окончания основного времени матча. Травма может оказаться очень серьезной.

«Мы уже готовимся к полуфиналу, хотим выйти в финал. Что касается комментария матча, то очень неприятная ситуация с Денисом Поповым. Будем молиться, чтобы все было хорошо», — рассказал Петраков после поединка.

«Все ребята переживают за его здоровье. Колумбия играла жестко? Здесь все так играют, каждый борется за свое счастье. Конечно, соперник обошелся по-хамски. Если Денису сломали ногу, пусть ФИФА разбирается. Это не красит футбол».

Травма лидера команды не помешала Украине выиграть у Колумбии со счетом 1:0 и впервые в истории выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира. Победный мяч на 11-й минуте забил форвард Даниил Сикан.

В полуфинале команда Александра Петракова сыграет с победителем пары Италия — Мали.

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Футбол, Александр Петраков, Новости футбола, Сборная Украины U20.
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