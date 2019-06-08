Азар трогательно попрощался с Челси

Новости спорта: Эден поблагодарил всех за поддержку.

Бельгийский полузащитник Эден Азар, перешедший в Реал, написал прощальное письмо Челси.

"Теперь вам известно, что я присоединюсь к Реалу. Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Я старался не отвлекать себя или команду во время спекуляций и внимания СМИ, особенно в последние полгода.

Теперь клубы достигли соглашения. Уход из Челси - самое важное и сложное решение в моей карьере. И сейчас я хочу сказать: я любил каждый момент в Челси и не уехал бы отсюда ни в какой другой клуб.

Я еще раз хочу сказать спасибо всем в клубе за их огромные усилия, которые мы переживали каждый момент. Благодарю всех партнеров по команде и работников клуба, а также господина Абрамовича, который исполнил сразу две мечты – играть в Челси и в Реале", - написал Азар в своем Facebook.

Напомним, Азар перешел из Лилля в Челси в 2012 году. В составе "синих" бельгиец провел 367 матчей во всех турнирах и забил 140 голов.