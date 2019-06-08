Украина - Сербия: слова Крстаича после матча

Новости спорта: Крстаич взял на себя вину за поражение в матче со сборной Украины.

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич на послематчевой пресс-конференции заявил, что решающими в матче были пропущенные два первых мяча.

"Я, как тренер, недоволен результатом, начало матча растянулось, далее мы пропустили два глупых гола.

Я попробовал переформатировать положение игроков, но ничего не вышло. Мне не нравится результат, но что делать?! Жизнь продолжается, нам нужно быстрее подготовить игроков к матчу с Литвой, который состоится без публики. Украина была лучшим соперником, всю ответственность я беру за игру на себя.

Сложно принимать поражения, но Украина была сильнее. Два гола сначала были решающими для этого матча", - заявил Младен Крстаич.

Напомним, сборная Украины разгромно обыграла сборную Сербии в квалификации на Евро-2020.