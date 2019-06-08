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Степаненко прокомментировал победу сборной Украины над Сербией

Степаненко прокомментировал победу сборной Украины над Сербией
09:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины остался доволен игрой команды.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко дал свою оценку игре сборной Украины в матче против Сербии (5:0).

"Настраивались на серьезный матч, он таким и вышел. Но мы ожидали большего от сербов или сыграли лучше, чем рассчитывали.

Установка тренера гнала вперед, ну и трибуны конечно тоже. Я считаю, что здесь сумасшедшая поддержка. Когда спели гимн, у меня мурашки побежали. Я, честно говоря, давно такого гимна не слышал.

Сербы думали что забьют нам пару мячей и будут играть на удержание, не вышло. 2:0 - опасный счет, поэтому после перерыва выходили с мыслями играть до конца. Потом уже поймали кураж" - сказал Степанено.

Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020

Напомним, сборная Украины разгромно обыграла сборную Сербии в квалификации на Евро-2020.

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Сборная Украины, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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