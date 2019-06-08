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Цыганков прокомментировал победу над Сербией

Цыганков прокомментировал победу над Сербией
10:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Один из героев матча против Сербии - о вчерашней победе.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков, вчера забивший два мяча в ворота сборной Сербии в матча отбора на Евро-2020, прокомментировал победу своей команды над балканцами, заявив о прекрасной подготовке Украины к этому поединку, а также о фантастической поддержке украинских болельщиков на Арене-Львов.

«Играть на таком стадионе — одно удовольствие. Спасибо нашим болельщикам. Атмосфера была фантастической, здесь [Арена-Львов] всегда одно удовольствие играть. Спасибо нашим болельщикам, они лучшие.Надеюсь, всей Украине понравилось, как мы сыграли и добились такого приличного результата. Поздравляю всю нашу страну с этой победой».

«Мое дело выходить и показывать, что могу играть за сборную Украины. Пытался делать то, что умею и выполнять тренерскую установку. Свои забитые мячи в ворота Сербии посвящаю родным и друзьям», — цитирует Цыганкова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020

«Ожидал ли большего от сборной Сербии? У нас была информация относительно силы соперника. Думаю, мы хорошо сыграли и заслуженно победили с крупным счетом».

Сборная Украины, разгромив Сербию (5:0), закрепилась на первом месте в своей отборочной группе. У желто-синих 7 очков после трех туров, что на три больше, чем у Люксембурга.

В следующем матче, 10 июня, команда Андрея Шевченко снова во Львове сыграет против Люксембурга. Начало матча в 21:45.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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