Азар в Реале: когда состоится презентация футболиста

Новости спорта: Стала известна дата презентации бельгийского полузащитника Эдена Азара на "Сантьяго Бернабеу".

Хавбек будет представлен в качестве футболиста ФК "Реал" Мадрид 13 июня, сообщает официальный сайт "сливочных".

О трансфере Азара стало известно сегодня. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 100 млн.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Также в его активе 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты "Челси".

Первые пять сезонов в профессиональном футболе Эден провёл во французском "Лилле", после чего в 2012 году перебрался в "Челси". Азар является капитаном сборной Бельгии, за которую провёл 100 матчей и забил 30 голов.