Турция - Франция: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020

Новости спорта: В субботу, 8-го июня, на стадионе Конья состоится матч третьего тура группового этапа отбора на Евро-2020 между командами Турции и Франции.

Время начала матча – 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

После двух туров эти сборные набрали по шесть баллов и возглавляют группу Н.

Сборные Турции и Франции встречались всего четырежды в своей истории. Отметим, что три матча из четырех носили товарищеский характер и один — официальный. Так в 2003 году коллективы сошлись в полуфинале Кубка Конфедераций. Тогда французы добыли победу - 3:2. К слову, товарищеские встречи также заканчивались победой французской сборной.