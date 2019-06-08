Фонсека будет получать в Роме меньше, чем в Шахтере

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в ближайшее время возглавит Рому.

По информации La Repubblica, для того, чтобы это назначение состоялось Фонсеке пришлось пойти на понижение своей зарплаты. В "Роме" португалец будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон против 2,5 миллионов, которые он имел в "Шахтере".

Благодаря готовности Фонсеки пойти на сокращение оклада, "Роме" удалось согласовать сумму отступных за тренера с "Шахтером". Ожидается, что римляне выплатят неустойку "горнякам" именно из той суммы, от которой отказался португалец.

Напомним, накануне сообщалось, что "Рома" переведет "Шахтеру" за Фонсеку 1,5 миллиона евро, а также проведет товарищеский матч с "горняками", все доходы от которого пойдут в казну украинского клуба.