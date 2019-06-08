Отец Яремчука заплакал на трибунах после дебютного гола сына (Видео)

Новости спорта: Слезы отца Яремчука после первого гола сына за сборную.

Нападающий Гента Роман Яремчук забил свой первый гол в футболке сборной Украины.

Форвард оформил четвертый гол в ворота сборной Сербии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Дебютный гол Яремчука:

До этого 23-летний Яремчук принял участие в семи матчах команды Андрея Шевченко, но отметился только одной результативной передачей в матче с Чехией.

Вчера, 7 июня, сборная Украины уверенно разгромила Сербию (5:0).

На трибунах львовского стадиона были родные футболиста. Камеры нашли отца игрока, который не сдерживал слез.

Празднование сборной Украины с болельщиками после крупной победы