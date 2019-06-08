Шахтер может возглавить португальский специалист

Новости спорта: Наставник португальского футбольного клуба "Витория Гимарайнш" Луиш Каштру может стать преемником Паулу Фонсеки на посту главного тренера донецкого "Шахтера".

Как сообщает португальское Radio Renascença, наставник "Витории Гимарайнш" Луиш Каштру является одним из претендентов на то, чтобы в новом сезоне возглавить "Шахтер", ряды которого покидает Паулу Фонсека.

У 57-летнего португальца есть еще один год контракта с "Виторией Гимарайнш", однако далеко не факт, что Каштру останется руководить этим коллективом, так как интерес к нему проявляет еще и английский "Рединг".

Отметим, что Луиш Каштру всю свою тренерскую карьеру провел в Португалии. Наивысшим его достижением является работа с "Порту" в 2014 году, когда Каштру сменил у руля "драконов" как раз отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты Паулу Фонсеку. Тогда при Каштру "Порту" провел 16 матчей, в которых добыл 9 побед при 2 ничьих и 5 поражениях.Каштру возглавляет "Виторию Гимарайнш" с лета минувшего года. Под его руководством команда заняла 5-е место в чемпионате Португалии-2018/19.