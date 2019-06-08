Шахтер может возглавить португальский специалист

Как сообщает португальское Radio Renascença, наставник "Витории Гимарайнш" Луиш Каштру является одним из претендентов на то, чтобы в новом сезоне возглавить "Шахтер", ряды которого покидает Паулу Фонсека.
У 57-летнего португальца есть еще один год контракта с "Виторией Гимарайнш", однако далеко не факт, что Каштру останется руководить этим коллективом, так как интерес к нему проявляет еще и английский "Рединг".
Отметим, что Луиш Каштру всю свою тренерскую карьеру провел в Португалии. Наивысшим его достижением является работа с "Порту" в 2014 году, когда Каштру сменил у руля "драконов" как раз отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты Паулу Фонсеку. Тогда при Каштру "Порту" провел 16 матчей, в которых добыл 9 побед при 2 ничьих и 5 поражениях.Каштру возглавляет "Виторию Гимарайнш" с лета минувшего года. Под его руководством команда заняла 5-е место в чемпионате Португалии-2018/19.