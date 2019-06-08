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"Ужасный момент.": лидер сборной Сербии - о матче с Украины

"Ужасный момент.": лидер сборной Сербии - о матче с Украины
13:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Душану тяжело объяснить, почему они играли настолько плохо.

Полузащитник Аякса и сборной Сербии Душан Тадич высказался касательного разгромного проигрыша от Украины в гостях в рамках отборочного турнира на Евро-2020.

"Это самое тяжелое время в моей карьере. Ужасный момент. Мы все время опаздывали и не показывали необходимого прессинга. Мы способствовали тому, что они смотрелись сильнее, чем на самом деле.Нам должно быть стыдно за этот поединок. Нужно провести анализ и быть самокритичными.

Мы должны взять ответственность и не допустить, чтобы это случилось еще раз. Это очень больно и неприятно. Нам необходимо взглянуть на себя, а не обвинять кого-то.

Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020

Я не могу объяснить, из-за чего мы выступили так плохо. Противник был быстрее нас, занимал лучше позиции, мы просто не понимали, что нам делать", - приводит слова Тадича Спортски Журнал.

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Душан Тадич.
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