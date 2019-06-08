"Ужасный момент.": лидер сборной Сербии - о матче с Украины

Новости спорта: Душану тяжело объяснить, почему они играли настолько плохо.

Полузащитник Аякса и сборной Сербии Душан Тадич высказался касательного разгромного проигрыша от Украины в гостях в рамках отборочного турнира на Евро-2020.

"Это самое тяжелое время в моей карьере. Ужасный момент. Мы все время опаздывали и не показывали необходимого прессинга. Мы способствовали тому, что они смотрелись сильнее, чем на самом деле.Нам должно быть стыдно за этот поединок. Нужно провести анализ и быть самокритичными.

Мы должны взять ответственность и не допустить, чтобы это случилось еще раз. Это очень больно и неприятно. Нам необходимо взглянуть на себя, а не обвинять кого-то.

Я не могу объяснить, из-за чего мы выступили так плохо. Противник был быстрее нас, занимал лучше позиции, мы просто не понимали, что нам делать", - приводит слова Тадича Спортски Журнал.