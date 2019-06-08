Коларов: Сборная Украины нас унизила

Новости спорта: Капитан сербов Александр Коларов расхвалил подопечных Андрея Шевченко.

Капитан сборной Сербии Александр Коларов прокомментировал поражение своей команды в матче отбора на Евро-2020 против Украины (0:5).

"Мы плохо подготовились тактически. Украина нас унизила, это один из худших матчей в моей карьере. Нужно отдать должное сопернику. Они выступили фантастически и показали хорошую игру. Я считаю, что эта сборная выглядела намного лучше, чем мы. Украинцы давили с самых первых минут.

У Украины не было слабых мест, они отыграли замечательно. Дальше мы играем с Литвой, и я не знаю, как выбросить из головы это поражение. Нам нужно собраться", - приводит слова Коларова Mozzartsport.