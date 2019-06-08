Отбор на Евро-2020: расписание матчей 8 июня

После вчерашней разгромной победы сборной Украины нас ожидает очередная порция матчей квалификации на чемпионат Европы 2020.
Смотрите расписание всех матчей и трансляций сегодняшнего игрового дня.
Расписание матчей 8 июня (суббота)
Чемпионат Европы 2020 Квалификация
группа C
19:00 Эстония - Северная Ирландия
21:45 Беларусь - Германия Футбол 1
группа E
16:00 Хорватия - Уэльс Футбол 2
19:00 Азербайджан - Венгрия Футбол 2
группа H
16:00 Исландия - Албания Футбол 1
19:00 Молдова - Андорра
21:45 Турция - Франция Футбол 2
группа I
19:00 Россия - Сан-Марино
21:45 Шотландия - Кипр
21:45 Бельгия - Казахстан
группа J
19:00 Армения - Лихтенштейн
19:00 Финляндия - Босния и Герцеговина Футбол 1
21:45 Греция - Италия