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Лунин может прибыть в сборную Украины U-20 на полуфинал ЧМ-2019

Лунин может прибыть в сборную Украины U-20 на полуфинал ЧМ-2019
15:49 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта: Вратарю Андрею Лунину готовы обеспечить перелет в Польшу

По информации zbirna.com, для вратаря сборной Украины Андрея Лунина могут организовать специальный чартер, чтобы игрок после матча отбора Евро-2020 с Люксембургом успел в расположение Украины U-20, которой предстоит матч с Италией в 1/2 финала чемпионата мира в Польши.

Игра национальной команды состоится вечером 10-го июня, а Украина U-20 сыграет с Италией 11-го июня, старт в 18:30.

Лунин провел за сборную U-20 4 матча на ЧМ, но перед 1/4 финала был вынужден вернуться в расположение национальной команды.

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Украина U-20 без Лунина обыграла Колумбию, а в воротах играл Владислав Кучерук.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, Андрей Лунин, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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