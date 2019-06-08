Лунин может прибыть в сборную Украины U-20 на полуфинал ЧМ-2019

Новости спорта: Вратарю Андрею Лунину готовы обеспечить перелет в Польшу

По информации zbirna.com, для вратаря сборной Украины Андрея Лунина могут организовать специальный чартер, чтобы игрок после матча отбора Евро-2020 с Люксембургом успел в расположение Украины U-20, которой предстоит матч с Италией в 1/2 финала чемпионата мира в Польши.

Игра национальной команды состоится вечером 10-го июня, а Украина U-20 сыграет с Италией 11-го июня, старт в 18:30.

Лунин провел за сборную U-20 4 матча на ЧМ, но перед 1/4 финала был вынужден вернуться в расположение национальной команды.

Украина U-20 без Лунина обыграла Колумбию, а в воротах играл Владислав Кучерук.