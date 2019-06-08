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Ярмоленко покинул сборную Украины

Ярмоленко покинул сборную Украины
17:51 Сегодня Телеграф УАФ Фото: УАФ

Новости спорта: Вингер «Вест Хэма» продолжает восстанавливаться после травмы.

Утром в субботу, 8-го июня, расположение национальной сборной Украины покинул 29-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.

Заранее было известно, что атакующий полузащитник, восстанавливающийся после травмы, не сможет помочь партнерам в июньских матчах. Но он поддерживал партнеров и выполнял свой индивидуальный план восстановительных тренировок.

Остальные 25 футболистов, включая Марлоса и Николая Шапаренко, которые не попали в заявку на игру против сербов, остаются в обойме Андрея Шевченко.

В понедельник, 10-го июня, сборная Украины примет Люксембург в рамках отбора на Евро-2020. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Сборная Украины, ФФУ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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